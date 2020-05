Incêndios

Um sistema de proteção contra incêndios baseado na aspersão automática de água está a ser instalado na aldeia de Travessas, concelho de Arganil, informou hoje a Câmara Municipal.

"Esta estrutura consiste num conjunto de canhões aspersores de água que humidificam a vegetação, numa parte da periferia da aldeia, de forma a reduzir as condições de propagação de um eventual incêndio", refere, em comunicado, esta autarquia do distrito de Coimbra, presidida por Luís Paulo Costa.

Trata-se de um projeto-piloto, que tira partido da rede de abastecimento de água, reforçando a proteção da povoação e moradores, na freguesia de Celavisa, "com um menor envolvimento de pessoas, devido ao automatismo" do sistema, desenvolvido no âmbito do projeto FireProtect: Sistemas de Proteção de Pessoas e Elementos Críticos Expostos a Incêndios Florestais.