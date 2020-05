Covid-19

O Hospital de Portimão encerrou os cuidados intensivos destinados à covid-19 para obras "urgentes" no corredor de acesso àquela área, obrigando à transferência de três doentes para Faro, disse hoje à Lusa a presidente do centro hospitalar do Algarve.

"Uma vez que estamos em fase descendente da covid-19 e perspetivamos que, podendo haver uma segunda onda, não será tão cedo, achámos que era razoável fazer o trabalho agora", explicou Ana Paula Gonçalves, sublinhando que os três doentes foram transferidos "um a um" e "com cautela" para Faro.

Em causa está a necessidade "urgente" de obras para resolver "um erro de construção" no piso do corredor de acesso à área da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) destinada a doentes covid-19, adjudicadas "ao fim de quatro concursos públicos", o primeiro dos quais lançado há um ano.