Covid-19

O estado do Rio de Janeiro registou pela primeira vez na quinta-feira mais mortes causadas pelo novo coronavírus do que o estado de São Paulo, epicentro da doença no Brasil, segundo os órgãos regionais de saúde.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro, na quinta-feira registaram-se 189 mortes causadas pela covid-19, um número superior ao contabilizado no mesmo dia em São Paulo, com 161 vítimas mortais.

No total, desde o início da epidemia no país, há cerca de dois meses, o Rio de Janeiro registou 1.394 mortes, enquanto São Paulo teve 3.206 óbitos causados pelo novo coronavírus.