OE2018

O Tribunal de Contas afirmou hoje que faltam transferir 82 milhões de euros do Adicional ao IMI para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, disse a juíza conselheira Ana Furtado na Comissão de Orçamento e Finanças.

Numa reunião da comissão parlamentar realizada por videoconferência com vista à apreciação do parecer do Tribunal de Contas (TdC) sobre a Conta Geral do Estado (CGE) de 2018, a juíza afirmou que "neste momento continuam por transferir os 82 milhões" de euros do Adicional ao IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS).

"Em 2018 a transferência realizada para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social ficou aquém do valor que deveria ter sido feito", referiu Ana Furtado, acrescentando que em 2019 "o Orçamento do Estado mantém a previsão de transferência dos 50 milhões de euros, portanto aquém da execução orçamental dos anos anteriores, e portanto há aqui um desfasamento entre o que está orçamentado e aquilo que a lei diz que deverá ser transferido".