Covid-19

O governador do estado brasileiro de São Paulo, João Doria, prorrogou hoje até ao final do mês as medidas de distanciamento social que limitaram a prestação de serviços não essenciais para conter o avanço do novo coronavírus.

"Como governador de São Paulo eu queria dar uma notícia diferente da que vou dar agora, mas o cenário é desolador. Teremos de prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio", declarou Doria, numa conferência de imprensa na sede do governo regional de São Paulo.

Doria afirmou que gostaria de poder anunciar a retoma gradual da economia - antes, tinha admitido que isso pudesse acontecer a partir de dia 11 -, mas disse hoje que a experiência de outros países mostrou claramente que o colapso do sistema de saúde paralisa todas as atividades.