Covid-19

O Governo e o setor social assinaram hoje um protocolo no valor global de cerca de quatro milhões de euros para formação de profissionais para a reabertura em segurança de creches e centros de atividades para pessoas com deficiência.

Os quatro milhões de euros destinam-se a financiar ações de formação sobre as orientações e normas de segurança emitidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e para comprar equipamentos de proteção pessoal e de espaços que sejam necessários para uma reabertura em segurança das creches e dos centros para pessoas com deficiência, explicou à Lusa o presidente da União das Misericórdias Portuguesas (UMP), Manuel Lemos.

O setor social assinou esta tarde com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) um protocolo "para apoiar um trabalho articulado entre todos, para a capacitação para a reabertura das creches, de uma forma segura, implementando as medidas de prevenção que são necessárias", disse à Lusa a ministra Ana Mendes Godinho, que explicou que entre essas orientações se encontram questões como a separação de espaços, circuitos de circulação nos equipamentos sociais e regras de segurança.