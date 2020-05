Actualidade

Cerca de oito milhões de euros já estão em concurso de um total de mais de 35 milhões de euros para tornar o Baixo Mondego mais seguro face a cheias, anunciou hoje o ministro do Ambiente.

Dessas intervenções já a concurso, está incluída, entre outras, a regularização do rio Arunca, sendo que outros projetos tiveram que sofrer uma revisão, afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, que falava aos jornalistas após uma visita às obras no Aproveitamento Hidráulico do Baixo Mondego, afetado pelas cheias de dezembro de 2019.

Para além dos oito milhões de euros em concurso, já foram investidos 2,6 milhões de euros nas intervenções com caráter de maior urgência para repor infraestruturas afetadas pelas cheias de 2019, esclareceu.