Covid-19

O Governo são-tomense decretou hoje o cerco sanitário no distrito de Água Grande, onde se localiza a capital do país, para conter a propagação do novo coronavírus.

A medida, em vigor entre as 22:00 de hoje (23:00 em Lisboa) e as 05:00 (06:00 em Lisboa) de segunda-feira, consta de um despacho conjunto assinado pelo primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, e pelo ministro da Defesa e Ordem Interna, Óscar Sousa.

"Durante esse período só poderá haver entrada e saída para profissionais de saúde, pessoas em situações de emergência médica e para o abastecimento do distrito com bens essenciais", refere o despacho.