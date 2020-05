Covid-19

A Madeira mantém o total de 90 casos de covid-19, já com 52 recuperados, mais um do que na quinta-feira, anunciou hoje o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), sublinhando que nenhum doente se encontra agora hospitalizado.

"Temos mais um caso recuperado, designadamente um doente residente no concelho de Câmara de Lobos, que se encontrava hospitalizado na unidade de internamento polivalente dedicada à covid-19, no Hospital [Central do Funchal] dr. Nélio Mendonça", disse a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, em videoconferência de imprensa, no Funchal.

Os restantes doentes apresentam sintomas ligeiros, seis dos quais permanecem em isolamento no seu domicílio e 32 em hotéis requisitados pelo Governo Regional.