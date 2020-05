Covid-19

A agência de notação financeira Moody's desceu hoje o 'rating' da Etiópia em um nível, para B2, colocando a avaliação da qualidade do crédito soberano deste país africano em revisão para uma eventual nova descida.

"A descida para o nível B2 reflete o aumento dos riscos de liquidez governamental e externa, que são ainda mais agravados pela pandemia da covid-19, que atingiu severamente as receitas em moeda externa da Etiópia, aumentou as necessidades de despesa pública e limitou as opções financeiras", lê-se na nota que acompanha a decisão.

A Etiópia, diz a Moody's ao manter o 'rating' do país no 'lixo', está mais exposta a estes choques do que os seus pares devido ao elevado rácio de dívida pública externa face às reservas em moeda estrangeira.