Covid-19

A direção e a Comissão Especializada da Restauração da Câmara do Comércio de Ponta Delgada (CCIPD) defenderam hoje o prolongamento do 'lay-off' às empresas até ao segundo trimestre de 2021, devido à pandemia da covid-19.

De acordo com um comunicado da CCIA, na sequência de uma reunião realizada na quinta-feira, confirmou-se as "expectativas de uma crise profunda e prolongada que condiciona a sobrevivência das empresas, havendo urgência na criação de apoios que possam contribuir para ultrapassar a situação muito negativa que as empresas estão a passar".

Uma vez que as restrições ao "normal funcionamento da economia e das empresas, condicionam fortemente o setor da restauração e similares", a CCIPD defende que "deverá ser garantida a possibilidade de prolongamento da utilização do 'lay-off' pelas empresas até à normalização da sua atividade, prevendo-se que não aconteça antes do segundo trimestre de 2021".