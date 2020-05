Covid-19

A Comissão Europeia já deu 'luz verde' a 1,9 biliões de euros em ajudas estatais dos Estados-membros às suas economias devido à crise gerada pela covid-19, permitindo resolver dificuldades urgentes de liquidez na União Europeia (UE).

"Com base nestas regras horizontais, e em estreita cooperação com os Estados-membros, a Comissão aprovou já cerca de 1,9 biliões de euros de auxílios estatais à economia da UE, para ajudar as empresas com necessidades urgentes de liquidez, proteger empregos, possibilitar a investigação e o desenvolvimento e garantir o aprovisionamento de produtos para combater o surto do novo coronavírus", indica o executivo comunitário numa informação hoje divulgada.

Adotado em meados de março passado, este enquadramento europeu temporário para os auxílios estatais alarga os apoios que os Estados-membros podem prestar às suas economias em altura de crise gerada pela pandemia, em que muitas empresas, especialmente as de pequena e média dimensões, enfrentam problemas de liquidez.