Covid-19

As contrastarias, que certificam as peças de joalharia em Portugal, criaram um "sistema de agendamento prévio" que irá permitir reduzir as deslocações dos operadores económicos, revelou a Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), que detém estes serviços.

Num comunicado enviado à Lusa, a entidade indicou que, em breve, "abrirá ao público com um sistema de senhas que deve ser utilizado ainda nas instalações do operador económico, para que se desloquem, apenas, no exato momento em que vão ser recebidos".

Além disso, assumiu "logo em abril, que suportaria o custo de transporte seguro das peças até aos operadores económicos, criando um incentivo a que não fosse necessário prestar o serviço presencialmente".