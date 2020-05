Covid-19

A Autoridade de Saúde Regional dos Açores revelou hoje que será feito um rastreio à covid-19 nas escolas da região, à medida que foram reabrindo, tal como foi feito em unidades de saúde e lares de idosos.

"Iremos também iniciar ao nível das escolas, no sentido de procedermos a estes rastreios e de certo modo podermos ter algum ponto de partida no que diz respeito ao despiste da possível infeção pelo novo coronavírus", afirmou Tiago Lopes, no ponto de situação diário sobre a evolução da pandemia da covid-19 nos Açores, em Angra do Heroísmo.