Covid-19

O Governo estimou hoje que, em dois anos, seja possível regressar à conjuntura económica de 2019, antes da recessão gerada pela pandemia de covid-19, ressalvando que isso depende da dimensão da crise sanitária, ainda incerta.

"Neste momento, a incerteza é extremamente elevada e é muito difícil dizer quando é que as economias regressarão ao nível que tinham, por exemplo, no ano de 2019, mas [...] penso que será possível em cerca de dois anos regressar" à conjuntura económica do ano passado, disse o secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix.

Falando aos jornalistas portugueses em Bruxelas por videoconferência, após uma reunião do Eurogrupo já realizada à luz das primeiras projeções de Bruxelas sobre o impacto da pandemia da covid-19 na economia europeia - divulgadas na quarta-feira e que antecipam para este ano uma contração sem precedentes na zona euro, de 7,7% do Produto Interno Bruto -, Ricardo Mourinho Félix declarou que a retoma económica "dependerá de um conjunto de variáveis".