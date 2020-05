Covid-19

Os Estados Unidos registaram 1.635 mortes causadas pela covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para mais de 75 mil o número total de óbitos desde o início da epidemia no país, foi hoje anunciado.

As autoridades norte-americanas contabilizaram também mais de 1,28 milhões de casos diagnosticados da covid-19, entre as 20:30 de sexta-feira (01:30 de hoje em Lisboa) e a mesma hora na véspera, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, que atualiza os dados em permanência.

Mais 29.079 novos casos da covid-19 foram identificados nas últimas 24 horas, enquanto cerca de 200 mil pessoas foram declaradas curadas, indicou a universidade norte-americana.