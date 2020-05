Actualidade

O político angolano e líder do PRA-JA defendeu o regresso a Angola dos familiares do antigo presidente José Eduardo dos Santos para se defenderem das acusações de que são alvo, embora reconheça que a justiça é "excessivamente" partidarizada.

"Há um ditado que diz: quem não deve não teme e a ausência dos atores em determinados parâmetros muitas vezes sustenta a análise de que há responsabilidades", disse o coordenador da comissão instaladora do projeto político PRA-JA, em entrevista à Lusa, questionado sobre as alegações de familiares do ex-chefe do Estado que dizem estar a ser perseguidos por João Louenço.

"Teria sido bom se eles estivessem aqui e se defendessem aqui, mostrando que têm razão e não temem. Seria muito bom para o país, porque ao estarem longe as pessoas ficam com a ideia que fugiram", frisou o também antigo presidente da coligação CASA-CE e ex-dirigente da UNITA, o maior partido da oposição angolana.