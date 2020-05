Actualidade

O Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro anulou, na sexta-feira, a restrição de doação de sangue por homens homossexuais, numa decisão histórica em que a maioria dos juízes considerou a regra preconceituosa.

A maioria do STF considerou inconstitucional a regra da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Ministério da Saúde brasileiro que proibia "homens que fazem sexo com homens" de doarem sangue durante um ano após a última relação sexual, num julgamento interrompido em 2017 e concluído, em formato digital, na sexta-feira à noite.

Sete juízes votaram contra a restrição: Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Cármen Lúcia.