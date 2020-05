Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que o atual contexto exige "um verdadeiro sobressalto na alma europeia" e uma União Europeia com "solidariedade de facto" que corresponda ao sonho dos seus fundadores.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou esta mensagem no portal da Presidência da República na Internet, no Dia da Europa, quando se assinalam os 70 anos da "Declaração Schuman", que lançou as bases do projeto europeu.

Numa nota intitulada "Europa será solidária ou não será", o chefe de Estado refere que "foi no dia 09 de maio de 1950, há exatamente 70 anos, cinco anos depois da capitulação alemã na 2.ª Guerra Mundial a 08 de maio de 1945, que o então ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Robert Schuman, pronunciou uma alocução histórica, lançando a primeira das muitas pedras de que se fez, desde então, a integração europeia".