Actualidade

A plataforma Nossa Europa alertou hoje para a urgência de uma "resposta europeia clara" ao "maior desafio da história" da União Europeia, orientada para "a emergência sanitária", a solidariedade na reconstrução económica e a defesa da democracia.

O apelo consta de um manifesto, divulgado por ocasião do Dia da Europa pela plataforma cívica que reúne personalidades de vários partidos - como o ex-secretário-geral do PS António José Seguro, a eurodeputada do BE Marisa Matias, o fundador do Livre Rui Tavares, o ex-presidente do PSD Luís Marques Mendes, ou o antigo ministro Pedro Mota Soares, do CDS-PP -, mas também académicos, como Viriato Soromenho-Marques, músicos, como Luís Represas, e outras personalidades da sociedade civil.

Para os 23 subscritores do manifesto, "a UE enfrenta o maior desafio da sua história", perante o qual "tem duas escolhas": "a afirmação", que definem como "a resposta a esta crise avassaladora com soluções concretas, rápidas e solidárias, apostando num aprofundamento da integração política, social e económica", ou "a passividade", que corresponde a "manter tudo como está e reagir a novos problemas com soluções avulsas, velhas e ultrapassadas, conservando o estado de coisas".