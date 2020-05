Incêndios

Vinte e quatro homens e mulheres asseguram desde quinta-feira o funcionamento diário dos seis postos de vigia do distrito da Guarda integrados na rede nacional coordenada pela GNR, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.

Os postos de vigilância funcionam durante 24 horas por dia e constituem a denominada Rede Primária, que estará ativa até ao dia 06 de novembro.

No distrito da Guarda estão a funcionar postos nos concelhos de Guarda (Pedra do Vento), Fornos de Algodres (Algodres), Sabugal (Serra da Malcata), Manteigas (Azinha), Trancoso (Serra do Pisco) e Figueira de Castelo Rodrigo (Serra da Marofa).