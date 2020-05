PORTAGEM

Os comerciantes de Miranda do Douro, no distrito de Bragança, falam de tempos "catastróficos" para a económica do concelho devido ao encerramento da fronteira com Espanha, provocada pela covid-19 e pedem ao Governo que olhe para este território.

"Com o encerramento da fronteira com Espanha devido às medidas de contingência provocadas pela covid-19, se não forem tomadas medidas pelo Governo, antevemos uma verdadeira catástrofe para a economia deste concelho e para a cidade em particular", disse à Lusa o presidente da Associação Comercial e Industrial de Miranda do Douro (ACIMD), César João.

O também empresário apontou números para a catástrofe: o concelho de Miranda do Douro tem uma capacidade hoteleira de 800 camas e o setor da restauração é capaz de servir cerca de 5.000 refeições diárias. Já o comércio local, virado para o turista espanhol, tem cerca de uma centena de lojas onde a venda de produtos de vestuário, têxtil, material desportivo e alimentação tem um grande impacto económico.