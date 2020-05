Vistos 'gold'

O investimento captado através dos vistos 'gold' caiu 46% em abril, face a igual mês de 2019, para 28 milhões de euros, segundo com contas feitas pela Lusa com base em dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

No mês passado, o investimento total resultante da concessão de Autorização de Residência para Investimento (ARI) atingiu os 28.084.721,28 euros, uma quebra de 46% face a abril de 2019 (52 milhões de euros), e praticamente em linha com março (+0,35%).

Nos primeiros quatro meses do ano, o investimento captado através da ARI totalizou 147.734.585,61 euros, menos 40% face a igual período de 2019 (249 milhões de euros).