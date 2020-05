Covid-19

A pintora Graça Morais considera que os artistas "vão ter um papel muito importante ao oferecer uma dimensão criativa para ajudar a ultrapassar o trauma coletivo", provocado pela pandemia covid-19.

"Os profissionais de saúde e quem assegura os serviços essenciais estão na linha da frente, mas a seguir serão os artistas. Não se pode sobreviver a toda a esta dor, este espanto, sem o usufruto da cultura", disse a pintora, entrevistada pela agência Lusa.

Graça Morais apresentou no ano passado a exposição "Metamorfoses da Humanidade", sobre temas como a crise dos refugiados e a condição das mulheres, no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa, e no Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto.