Covid-19

A capital russa ultrapassou hoje 100.000 casos de infeções com o novo coronavírus, fazendo de Moscovo um dos epicentros da pandemia de covid-19 em todo o mundo.

Com 12 milhões de habitantes, Moscovo registou 5.667 casos de infeção, nas últimas 24 horas, totalizando 104.189, um número superior a qualquer outra capital europeia afetada pelo vírus.

Com 54 novas mortes no último dia, são já 1.010 os óbitos com covid-19 desde o início da pandemia.