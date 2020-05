Covid-19

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje que a pandemia de covid-19 revelou que "não é solução" os países da União Europeia (UE) "virarem-se para dentro", frisando a necessidade de solidariedade no espaço comunitário.

"Se já alcançámos tantos progressos, o objetivo da solidariedade ainda é válido e vou até mais longe: é mais válido do que nunca. Esta solidariedade foi posta à prova no início da atual pandemia, mas a crise [também] nos mostrou que virarmo-nos para dentro não é a solução", declara a líder do executivo comunitário, numa declaração emitida a propósito do Dia da Europa, que hoje se assinala.

Admitindo falhas iniciais na solidariedade europeia, nomeadamente quando a pandemia se intensificou em Itália, Ursula von der Leyen salienta que, "a seguir", os países europeus começaram a "ajudar-se mutuamente".