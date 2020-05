Covid-19

A ministra da Saúde disse hoje que a Direção-Geral da Saúde (DGS) definirá "oportunamente" regras para a Festa do Avante, que se realiza habitualmente em setembro, frisando que isso depende da evolução da covid-19, que "ainda é uma incerteza".

"As regras serão definidas pela DGS e serão oportunamente consideradas e partilhadas com os organizadores", declarou a governante, falando na habitual conferência de imprensa diária relativa à evolução da pandemia no país.

Observando que hoje ainda é dia 09 maio e que este "é um evento que acontece em setembro", Marta Temido notou que "a situação epidemiológica ainda é uma incerteza".