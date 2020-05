Covid-19

Lisboa, 09 mai 2020 (Lusa) -- Longe do antigo 'corre-corre', as ruas de Benfica, em Lisboa, voltaram a encher-se ao sábado de manhã para as compras no mercado, onde se entra após uma longa fila de espera, e no comércio tradicional, que abriu portas esta semana.

A entrada principal do mercado está fechada. Agora, faz-se pela zona onde se encontravam os feirantes, com as pessoas serpenteando pelas bancas que permanecem no local, mas sem os habituais vendedores que apregoavam alto e bom som os seus produtos.