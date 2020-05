Covid-19

O Reino Unido registou 346 óbitos associados ao novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 31.587 o número total de vítimas mortais, mantendo o país como o mais afetado na Europa pela pandemia, informou hoje o governo britânico.

Na conferência de imprensa diária do executivo, o ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps, instou a população a respeitar as medidas de confinamento decretadas, lembrando que o primeiro-ministro, Boris Johnson, irá explicar no domingo ao país o plano de desconfinamento.

A imprensa britânica avançou hoje que, entre as várias medidas em avaliação, o governo conservador britânico poderá impor uma quarentena de 14 dias a todos os viajantes que cheguem ao Reino Unido procedentes de qualquer país, exceto da Irlanda.