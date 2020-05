Covid-19

Uma organização não-governamental (ONG) da Tunísia criou um sistema de aquisição de cupões por telefone com o intuito de permitir às famílias necessitadas suprirem as carências alimentares ligadas ao novo coronavírus.

A iniciativa foi lançada no início do Ramadão, no final de abril, numa altura em que milhares de lares perderam as respetivas fontes de rendimento na sequência do confinamento decretado a 22 de março para lutar contra a propagação da covid-19.

Em cooperação com o ministério da Mulher, a ONG 'Banco Alimentar Sustentável' selecionou 300 famílias que vivem nos bairros pobres de Tunes para beneficiar de cupões, enviados por SMS.