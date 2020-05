Venezuela

A embaixadora da União Europeia (UE) na Venezuela, a portuguesa Isabel Brilhante Pedrosa, instou hoje os venezuelanos a deixarem as "agendas próprias" e a avançarem para "acordos mínimos", de forma a solucionar a crise no país.

"A situação difícil no país, com grandes desafios nos campos humanitário, social, económico e político, exige uma solução inclusiva que priorize o entendimento a favor do bem-estar de todos e de acordos mínimos para construir um país melhor", disse.