Covid-19

A Coreia do Sul detetou 34 novos casos da covid-19, nas últimas 24 horas, elevando para 10.874 o número de infeções identificadas desde o início da epidemia no país, disseram hoje as autoridades.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças sul-coreano, uma avaliação preliminar mostrou que 26 dos 34 novos contágios são de transmissão local, e os restantes oito são importados.

Até agora, 9.610 pessoas foram consideradas curadas, enquanto 10.128 estão a fazer testes para determinar se são portadores do vírus, acrescentou.