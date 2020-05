Covid-19

O presidente da Associação das Empresas de Construção, Obras Públicas e Serviços (AECOPS) considera que as empresas portuguesas do setor devem manter-se em Angola, apesar das dificuldades neste momento e nos próximos anos, porque "o potencial está lá".

Para Ricardo Pedrosa Gomes, Angola "com todos os problemas que tem, e são muitos, com todas as dificuldades que enfrenta e enfrentará, é um país com um potencial imenso em muitas áreas, além daquela em que assentou toda a sua economia nas últimas décadas", a do petróleo.

Por isso, as empresas de construção portugueses que "estiveram nos bons, mas também nos maus momentos" do país não devem sair agora, deixando o lugar vago para outros, que "estiveram distraídos durante anos", o ocuparem.