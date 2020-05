Actualidade

As forças armadas da Índia e da China confrontaram-se numa breve mas agressiva escaramuça no estado fronteiriço de Sikkim, no nordeste da Índia, informou o Ministério da Defesa indiano.

"Confirmamos que ocorreu um confronto na fronteira, causado pelo comportamento agressivo das duas partes e que resultou em ferimentos ligeiros nas tropas", afirmou o Ministério da Defesa da Índia, num comunicado.

"As tropas resolvem esses problemas mutuamente de acordo com os protocolos estabelecidos", acrescentou o ministério, no qual também assegurava que os combates cessaram como resultado de diálogo entre as partes.