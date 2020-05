Síria

Pelo menos 22 combatentes morreram hoje no noroeste da Síria em confrontos entre as forças do regime sírio e 'jihadistas', apesar de estar em vigor uma trégua negociada há dois meses, divulgou hoje uma organização não-governamental (ONG) local.

Nas últimas semanas, a província de Idlib e os territórios adjacentes têm sido cenário de combates esporádicos ou de fogo de artilharia, o que tem revelado a fragilidade de um cessar-fogo adotado no início de março nesta região, considerada como o último grande reduto da resistência (rebelde e 'jihadista') contra o Presidente sírio, Bashar al-Assad.

Os confrontos de hoje mataram "15 combatentes das forças do regime ou de milícias aliadas, mas também sete 'jihadistas'", incluindo do Houras al-Din, pequeno grupo com ligações à Al-Qaida, informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH).