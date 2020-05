Covid-19

A Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) disse hoje que as medidas de confinamento representam 2,5% do PIB num continente onde só um terço da população consegue lavar as mãos em casa.

"A UNECA estima que um confinamento total durante um mês custe a África cerca de 2,5% do seu PIB anualizado, equivalente a 65,7 mil milhões de dólares [60 mil milhões de euros] por mês, isto sem contar e para além do impacto externo mais alargado da covid-19 em África e dos preços baixos das matérias primas e descidas nos fluxos de investimento", lê-se num relatório divulgado hoje em Adis Abeba.

O documento, que serve de guião para a abertura gradual da economia que está a ser preparada um pouco por todo o continente, alerta que "o isolamento das populações impõe custos extremamente altos às empresas e às pessoas" e pormenoriza que as empresas sondadas pela UNCECA afirmam esta a operar a cerca de 43% da sua capacidade, com mais de 70% dos habitantes dos bairros de lata a admitirem comer menos ou saltar refeições em resultado da covid-19 e 34% a afirmar não ter saneamento básico nem possibilidade de lavar as mãos em casa.