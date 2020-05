Covid-19

O presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública da Guiné-Bissau, Dionísio Cumba, pediu hoje o isolamento da capital do país, Bissau, por ser o principal foco de infeção.

Na conferência de imprensa diária sobre a evolução do novo coronavírus no país, o médico guineense e coordenador do Centro de Operações de Emergência de Saúde (COES) pediu às autoridades políticas para isolarem a cidade de Bissau, por ser, a par das localidades de Cumura e Bor, nos arredores da capital, principal foco da infeção.

O médico defendeu que os casos de infeção pela covid-19 vão continuar a aumentar "porque a maioria de guineenses ainda não está a levar à serio a doença".