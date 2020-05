Covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou hoje que o período de confinamento do novo coronavírus será prorrogado até 01 de junho, quando espera poder reabrir gradualmente as lojas e escolas primárias.

"Embora tenhamos feito progressos no cumprimento de pelo menos algumas das condições que estabeleci, ainda não cumprimos todas. Portanto, não é o momento para encerrar esta semana a contenção", decretada no final de março, disse Boris Johnson, acrescentando que pretende reabrir lojas e escolas primárias "no início de junho" e alguns bares e restaurantes no início de julho.

Boris Johnson também anunciou a intenção de estabelecer "uma quarentena para as pessoas que entram no país de avião".