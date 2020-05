Covid-19

Um jogador do Moreirense está infetado com o novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, na sequência dos testes realizados no sábado, informou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol no sítio oficial.

"Todo o plantel do Moreirense Futebol Clube, bem como toda a sua respetiva estrutura, realizou ontem [sábado] de manhã os testes de rastreio ao SARS-CoV-2 [novo coronavírus], testes serológicos e PCR (zaragatoa), tendo-se registado um caso positivo num atleta", lê-se na nota publicada pelo emblema da vila minhota de Moreira de Cónegos.

A confirmação do caso positivo surgiu após a equipa do concelho de Guimarães ter regressado ao trabalho na segunda-feira de manhã, com o plantel, de 26 elementos, dividido entre o Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, onde o Moreirense realiza os seus jogos oficiais como anfitrião, e o Campo das Oliveiras, em Serzedelo (Guimarães), espaço onde treina regularmente.