O presidente do segundo partido timorense, o CNRT, comunicou ao primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, a saída da sua força política do Executivo, recomendando aos membros do Governo que se demitam.

Na carta, a que a Lusa teve hoje acesso, Xanana Gusmão declara publicamente "que o CNRT, como partido, retira-se politicamente da constituição do atual Governo".

O ex-Presidente recomendou "a todos quantos foram, em junho de 2018, indicados pelo partido e empossados como parte do atual Governo, a resignarem de livre vontade".