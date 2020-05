Covid-19

O secretário da Comunicação Social da Presidência da República (Secom) do Brasil defendeu-se este domingo de uma polémica iniciada por causa de um 'slogan' usado num vídeo institucional do Governo, comparado a um lema nazi.

Em causa está um vídeo institucional para divulgar as principais ações adotadas pelo Governo brasileiro no combate à crise sanitária provocada pelo novo coronavírus, no qual se utiliza a frase "O trabalho, a união e a verdade libertarão o Brasil".

Para muitos críticos, a frase evoca a inscrição à entrada do campo de concentração de Auschwitz, "O trabalho liberta".