Covid-19

O México registou no sábado mais 112 mortos devido à covid-19 que na véspera, o número mais baixo desde final de abril, elevando o total de óbitos para 3.465, anunciaram as autoridades no domingo.

O número de infetados com o novo coronavírus é agora de 35.022, com mais 1.562 casos de contágio nas últimas 24 horas.

O aumento do número de mortos (3,3%) e de doentes confirmados (4,7%) é um dos mais baixos desde final de abril, altura em que o Governo mexicano anunciou ter atingido o pico da evolução da doença.