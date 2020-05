Actualidade

Um míssil iraniano provocou a morte de um marinheiro e vários feridos num exercício naval no Golfo de Omã, no domingo, ao atingir um navio de apoio próximo do alvo, noticiou hoje a televisão estatal.

Segundo a emissora iraniana, o acidente deu-se no porto de Jask, cerca de 1.270 quilómetros a sudoeste de Teerão.

O míssil atingiu o navio de apoio Konarak, que participava no exercício.