Actualidade

O investimento direto da China nos Estados Unidos caiu, em 2019, para o nível mais baixo dos últimos dez anos, ilustrando a crescente distanciação entre as duas maiores economias do mundo.

O declínio do investimento chinês nos Estados Unidos reflete ainda o maior escrutínio exercido pelas autoridades chinesas ao investimento externo, depois de as empresas do país terem realizado grandes aquisições ao longo da primeira metade da década.

O relatório, divulgado hoje pelo Comité de Relações Estados Unidos - China, em Washington, e pela consultora Rhodium Group, apurou que o investimento direto da China nos EUA caiu para cinco mil milhões de dólares (4,6 mil milhões de euros), no ano passado - o nível mais baixo desde o pico da crise financeira global de 2009.