Covid-19

O diretor do Instituto de Virologia P4, de Wuhan, a cidade de onde é originário o novo coronavírus, reiterou hoje que as instalações são seguras, face às suspeitas de que o vírus possa ter saído do laboratório.

Numa entrevista ao jornal oficial Science and Technology Daily, Yuan Zhiming assegura que foi tomada "uma série de medidas" para "garantir que nenhum vírus pudesse sair do laboratório", face à sugestão do Governo dos Estados Unidos de que o coronavírus possa ter tido origem ali.

O Instituto de Virologia de Wuhan possui um laboratório de nível quatro, o mais alto em termos de biossegurança, para conduzir pesquisas com patógenos perigosos, como o vírus Ebola ou Lassa, entre outros.