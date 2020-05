Covid-19

O turismo permanece "paralisado" pela covid-19, com restrições de viagens para turistas internacionais em 100% dos destinos no mundo, enquanto continua o debate sobre os primeiros passos que podem ser tomados para as levantar, segundo a OMT.

Além disto, dos 217 destinos em todo o mundo, 156 (72%) pararam completamente o turismo internacional, de acordo com o último estudo divulgado hoje pela Organização Mundial Turismo (OMT) com dados recolhidos a partir de 27 de abril.

Por região, 83% dos destinos na Europa fecharam completamente as fronteiras do turismo internacional, enquanto na América a percentagem é de 80%, na Ásia e no Pacífico de 70%, no Médio Oriente de 62% e em África de 57%.