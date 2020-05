Actualidade

O presidente do parlamento de Timor-Leste considerou hoje que o pedido de destituição da mesa do órgão de soberania apresentado por vários deputados da maioria não está fundamentado com clareza regimental.

"A justificação apresentada pelos deputados requerentes não justifica com clareza a alegada violação pelo presidente do Parlamento Nacional do regimento que vigora", afirmou Arão Noé Amaral, em conferência de imprensa.

"Está justificada a parte política, mas não é fundamentada devidamente pelo regimento", insistiu.