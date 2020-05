Covid-19

Espanha registou 123 mortes devido à pandemia de covid-19 nas últimas 24 horas, uma redução em relação às 143 de domingo, que foi o dia com menos vítimas mortais desde 18 de março.

Até agora, Espanha contabiliza um total de 26.744 óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, houve 373 novos casos positivos com a doença, um número que também está em queda, elevando para 227.436 o total de infetados confirmados até hoje pelo teste PCR, o mais fiável na deteção do vírus.