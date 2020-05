Actualidade

A morte de quatro indonésios a trabalhar num barco de pesca chinês expôs as condições de abuso sofridas pelos pescadores e levou o Governo indonésio a exigir explicações à China.

"Condenamos o tratamento desumano dos tripulantes indonésios que trabalham no navio de bandeira chinesa", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, Retno Marsudi, em conferência de imprensa, no domingo.

A denúncia surgiu quando parte da tripulação do navio Long Xing 629, propriedade de uma empresa chinesa, desembarcou no final de abril no porto sul-coreano de Busan.