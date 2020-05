Covid-19

O Reino Unido vai impor uma quarentena de duas semanas às pessoas que cheguem ao Reino Unido do estrangeiro, com algumas exceções, a partir do fim de maio, revelou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Dominic Raab.

A medida faz parte do plano do Governo para aliviar o regime de confinamento em vigor no país, que o primeiro-ministro, Boris Johnson, delineou no domingo e que o executivo vai apresentar hoje à tarde em detalhe.

"Qualquer pessoa que chegue ao Reino Unido, sujeito a uma série de exceções que vamos estabelecer, vai precisar de ficar 14 dias em isolamento", disse Raab hoje, em declarações à BBC Radio 4.